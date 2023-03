Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.03.23

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Versuchter Diebstahl

Am 25.03.23, um 13.27 Uhr, wurden in der Eschweger Straße in Sontra-Wichmannshausen von der Eigentümerin zwei ihr unbekannte Personen in der Wohnung angetroffen, die sich zuvor über eine Hintertür in das Haus begeben hatten. In einem Büroraum hatte man die Schubladen nach Wertgegenstände durchsucht, als sie zufällig auf frischer Tat erwischt wurden. Die beiden Männer flüchteten dann aus dem Haus und können wie folgt beschrieben werden: Beide sind ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von südeuropäischem Aussehen. Einer der Tatverdächtigen hat eine schlanke Gestalt, einen Drei-Tage-Bart und gewelltes dunkles kurzes Haar. Der zweite Tatverdächtige hat einen leichten Bauchansatz und glattes dunkles kurzes Haar. Beide trugen eine Bomberjacke und waren dunkel gekleidet. Entwendet wurde nichts. Hinweise: 05653/97660

Wildunfall

Um 07:19 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die K 29 zwischen Rechtebach und Thurnhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Am gestrigen Sonntag ereignete sich in der Carl-Adolf-Eckhardt-Straße in Eschwege eine Unfallflucht. Zwischen 13:00 Uhr und 21:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dortigen Seniorenheimes ein roter Peugeot 208 im Bereich der linken Fahrzeugseite offensichtlich beim Vorbeifahren angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinwiese: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Angezeigt wurde noch ein Geldbörsendiebstahl, der sich bereits am vergangenen Freitag, 23.03.23 in dem Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignet hat. In der Mittagszeit (12:30 Uhr) wurde einer 71-jährigen Kundin aus Eschwege während des Einkaufs die im Einkaufskorb abgelegte Geldbörse entwendet. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell