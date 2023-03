Polizei Eschwege

POL-ESW: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Eschwege (ots)

Um 20:28 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine Polizeistreife der Polizeistation Eschwege in der Dünzebacher Straße in Eschwege ein Kraftrad anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete daraufhin die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Nachdem die Polizeibeamten das Krad kurzfristig aus den Augen verloren, konnte dieses in der Straße "Am Schindeleich" in Eschwege wieder vorgefunden werden. Das Krad war gegenüber einem Spielplatz abgestellt. Auf dem Spielplatz konnte dann der dazugehörige Fahrer angetroffen werden, Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal. Es stellte sich bei der Personenüberprüfung heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem roch er nach Alkohol, ein durchgeführter Test verlief entsprechend positiv mit ca. einem Promille. Der ebenfalls durchgeführte Test auf den Konsum von illegalen Drogen verlief auch positiv auf THC. Blieb noch die Überprüfung des Krads. An diesem war ein Versicherungskennzeichen angebracht, dass aus dem Jahr 2020 stammt. Das Leichtkraftrad wurde sichergestellt; der 22-Jährige zur Polizeidienststelle sistiert und eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

