Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewaltsam in Supermarkt eingedrungen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Wintersdorf : Ein Supermarkt in der Fabrikstraße in Wintersdorf geriet heute Nacht (08.02.2023) ins Visier unbekannter Täter. Gewaltsam drangen sie in den Markt ein und stahlen von dort mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Im Zuge des Einbruches verursachten die Täter diversen Sachschaden an den automatischen Glastüren. Die Kripo in Altenburg hat die Ermittlungen übernommen. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die möglicherweise auffällige Personen oder gar Fahrzeugbewegungen bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sihc unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

