POL-ME: 62-Jährige stürzt unter Alkoholeinfluss mit Pedelec - Ratingen - 2211060

Eine 62-jährige Frau aus Ratingen ist am Freitagabend (11. November 2022) mit ihrem Pedelec auf der Mülheimer Straße in Ratingen gestürzt und wurde dadurch so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge stand die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Das war geschehen:

Gegen 22.40 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin eine Streifenwagenbesatzung über eine gestürzte Pedelec-Fahrerin. Die Frau, eine 62-jährige Ratingern war auf dem Radweg der Mülheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß sie auf Höhe der Bushaltestelle Hauser Ring mit einem Verkehrszeichen zusammen und stürzte.

Die eingesetzten Beamten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Außerdem nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr. Die 62-Jährige wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. In der Klinik wurde der Pedelec-Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

