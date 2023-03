Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Buswartehäuschen demoliert - Betrunkener Autofahrer schlief im Auto ein - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr beim Öffnen der Türe den neben ihm geparkten Fiat und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Fiat beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Steinbeisstraße ereignete sich zwischen letzten Dienstagnachmittag und letzten Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß dort gegen einen geparkten Lkw und beschädigte diesen am vorderen linken Fahrzeugeck. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher war nach dem Vorfall geflüchtet ohne ihn polizeilich zu melden. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer am Steuer eingeschlafen

Ein 29-jähriger Golf-Fahrer hielt am Sonntag kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Esslinger Straße Ecke Stuttgarter Straße regelkonform bei roter Ampel an. Beim Warten auf das Grünzeichen schlief der Autofahrer jedoch ein. Ein Autofahrer, der hinter dem Golf stand und bei dem 29-Jährigen zunächst eine Notlage vermutete, zog die Polizei hinzu, nachdem er festgestellt hatte, dass der 29-Jährige wahrnehmbar alkoholisiert war. Dem 29-Jährigen wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde auch eine Blutuntersuchung veranlasst. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Zeugen des Vorfalls, bzw. Zeugen die zum Fahrverhalten des Autofahrers Beobachtungen machten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Plüderhausen: Unfallflucht

Ein 87-jähriger Dacia-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Straße Heusee, als er plötzlich nach links auf die Gegenfahrspur lenkte und ein bislang unbekanntes Auto streifte. Beim Unfall beschädigte der Unfallverursacher seinen Pkw Dacia auf der linken Fahrzeugseite, hielt aber nach dem Vorfall zunächst nicht an. Der entgegenfahrende und bislang unbekannte Autofahrer, an dessen Fahrzeug vermutlich bei dem Vorfall ebenfalls ein Sachschaden entstand, sollte sich nun zur Klärung des Vorfalls mit der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Backnang: Scheiben eingeschlagen

An einem Buswartehäuschen wurden am Samstag in der Zeit zwischen 00 Uhr und 00.50 Uhr sämtliche Scheiben mutwillig zerstört. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer hierzu Tathinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell