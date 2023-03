Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rudersberg-Steinenberg: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:50 Uhr befuhr eine 51-Jährige den Fliederweg mit ihrem PKW VW. An der Einmündung des Veilchenwegs missachtete sie die Vorfahrt eines 40-Jährigen, der mit seinem PKW Kia vom Veilchenweg in den Fliederweg abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro entstand.

Remshalden-Geradstetten: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Samstag gegen 21:50 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Opel durch die Obere Hauptstraße in Richtung Hebsack. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Straße Markgraben geriet er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Linienbus. Anschließend setzte er seine Fahrt ohne Anzuhalten fort und konnte am Ortseingang von Hebsack von einem anderen Verkehrsteilnehmer angehalten werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1.250 Euro. Da der 30-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

