POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 25.03.2023/10:30 Uhr - 1 Verkehrsunfall, 1 Sachbeschädigung

Fellbach - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 17:24 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter PKW-Lenker mit seinem Mitsubishi in Fellbach die Waiblinger Straße. Auf Höhe der Thomas-Mann-Straße fuhr ein 50 Jahre alter Audifahrer in die Waiblinger Straße ein, ohne auf die Vorfahrt des 25jährigen zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zu Kollision, bei welcher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand.

Backnang - Vandalen unterwegs

Irgendwann in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter in Backnang in der Sulzbacher Straße ein Buswartehäuschen. Sie schlugen sämtliche Glasscheiben des Wartehäuschens ein, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand.

