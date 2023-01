BPOLD-B: Versuchter Automatenaufbruch in Kremmen - Bundespolizei sucht Zeugen

Berlin-Pankow (ots) - Am Mittwochnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Berliner Polizei einen 32-jährigen Mann am S-Bahnhof Schönhauser Allee fest, nachdem dieser am Bahnhof Pankow vor einem Reisenden mit einer Schreckschusswaffe herumhantierte. Gegen 16:20 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass ein Mann ihm am S-Bahnhof Pankow eine Schusswaffe ...

