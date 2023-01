BPOLD-B: Gesuchten Mann auf der BAB 15 verhaftet

Berlin-Mitte (ots) - Am Mittwochnachmittag griff ein Mann zwei Reisende in der S-Bahn mit einer Schere an und verletzte diese an den Armen. Einsatzkräfte der Berliner Polizei nahmen den Angreifer am S-Bahnhof Hackescher Markt fest. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Gegen 15:30 Uhr soll der 35-Jährige in einer S-Bahn der Linie 5, die aus Richtung des Alexanderplatzes kam, einen ...

