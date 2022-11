Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221108 - 1281 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Armbanduhr geraubt - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 31 Jahre alter Mann raubte am Freitag, den 04. November 2022, im Bahnhofsviertel einem 33-Jährigen dessen Armbanduhr vom Handgelenk und wollte sich anschließend aus dem Staub machen. Der Geschädigte nahm jedoch sofort die Verfolgung des Täters auf. Eine Polizeistreife konnte den 31-Jährigen kurz darauf festnehmen.

Der 33-jährige Geschädigte befand sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Als sie sich gegen 23.00 Uhr in der Taunusstraße befanden, langte der spätere Beschuldigte, 31 Jahre alt, unvermittelt von hinten zu und riss dem 33-Jährigen dessen "Rolex" vom Handgelenk. Umgehend nahm der Beraubte die Verfolgung des nun flüchtigen Täters auf und konnte diesen im Bereich der Mosel-/ Kaiserstraße einholen. Es entwickelte sich zwischen den beiden Männern eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter auch das Mobiltelefon des Geschädigten entwendete. Der 31-Jährige schaffte es, kurzzeitig erneut zu flüchten, bis ihn der Geschädigte in der Kaiserstraße stellen konnte und vom ihm die Herausgabe seiner Uhr forderte. Schließlich händigte der 31-Jährige die "Rolex" wieder an den Besitzer aus. Das Mobiltelefon war jedoch weg.

Bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife gelang es dem Geschädigten, den Räuber vor Ort festzuhalten. Nach der Festnahme des 31-Jährigen nahmen ihn die Beamten für die weiteren Maßnahmen mit auf die Polizeiwache. Eine Sichtung der polizeilichen Videoschutzanlage, mit welcher die Tat beweiskräftig aufgezeichnet wurde, brachte hinsichtlich des dringenden Tatverdachts endgültige Gewissheit. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Raubes ein.

Gegen den 31-Jährigen, welcher im Bundesgebiet über keinen festen Wohnsitz verfügte, wurde nach richterlicher Vorführung am Samstag aufgrund der Fluchtgefahr ein Haftbefehl erlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell