Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Verleihung von Feuerwehrehrenzeichen in Silber und Gold im Löschzug Lohmar

Lohmar (ots)

Am 17. September konnte die Bürgermeisterin der Stadt Lohmar Claudia Wieja acht Angehörigen des Löschzugs Lohmar ihre Ehrenzeichen verleihen.

Mit dem silbernen Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:

-Brandmeister Daniel Assenmacher-Otto

-Hauptfeuerwehrmann Kai Bauer

-Unterbrandmeisterin Mélanie Schneider-Nötzold

-Stadtbrandinspektor Sven Ziaja

Das Ehrenzeichen in Gold für 35-jährige Mitgliedschaft erhielten:

-Unterbrandmeister André Neff

-Unterbrandmeister Holger Stock

-Hauptfeuerwehrmann Sandro Mäuerer

-Unterbrandmeister Torsten Galle

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar dankt allen Geehrten und freut sich auf viele weitere gemeinsame Jahre! Euer Einsatz ist alles andere als selbstverständlich!

Ebenfalls wurde Hauptbrandmeister Christian Felten als Jugendwart des Löschzugs Lohmar verabschiedet. In seinen 14 Jahren in dieser Funktion konnte er zahlreiche Jugendfeuerwehrangehörige auf ihren Dienst in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Lohmar vorbereiten. Seine Funktion wurde von Brandmeister Christian Seifert übernommen.

