Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221107 - 1280 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gelegenheit macht Diebe - Täter wird nach Diebstahl aus Gebetshaus festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern (06.11.2022) kam es in einem Gebetshaus in der Münchener Straße zu einem Diebstahl. Ein 30-Jähriger betrat das Gebäude und entwendete dort Bargeld und ein Mobiltelefon. Mithilfe der Geschädigten und eines Zeugen wurde der Täter festgenommen.

Gegen 11:15 Uhr betrat der 30-Jährige zunächst das Gebetshaus und nahm im Innenhof ein Getränk zu sich. Über das Treppenhaus ging er dann in einen Unterrichtsraum. Hier konnte er in einem unbeaufsichtigten Moment die Tasche einer Lehrkraft an sich nehmen. Er stahl hieraus das Bargeld und ein Mobiltelefon. Hierbei wurde er aber von einer Schülerin im Raum überrascht. Der Täter trat daraufhin die Flucht an, konnte aber durch die hinzugerufene Geschädigte sowie einen Zeugen verfolgt werden.

Zivile Polizisten wurden hierauf aufmerksam und konnten den flüchtenden Täter unweit des Tatortes in der Gutleutstraße festnehmen.

Das Diebesgut konnte sichergestellt werden und wurde der Geschädigten wieder ausgehändigt. Der Täter muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

