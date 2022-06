Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Mehrere Jugendliche fielen am Donnerstagabend in einer Erfurter Straßenbahn durch ihr aggressives Verhalten auf. Die Gruppe befand sich zwischen 21:00 und 21:30 Uhr im ersten Triebwagen der Stadtbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Europaplatz. Hier schlugen sie gegen Scheiben. Außerdem bedrohten und beleidigten sie zwei Fahrgäste in der Tram. Die Gruppe stieg dann in der Magdeburger Allee an der Haltestelle Wendenstraße aus. Zur Tatzeit befanden sich zahlreiche Fahrgäste in der Bahn, die als Zeugen der Tat in Betracht kommen und möglicherweise Angaben zu den Tätern machen können. Zeugen werden daher gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0151184 zu melden. (JN)

