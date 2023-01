BPOLD-B: Mutmaßlicher Schleuser auf der A12 vorläufig festgenommen

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots) - In der Nacht zu Dienstag entriss ein 18-Jähriger am S-Bahnhof Warschauer Straße einer Frau kurz vor der Abfahrt einer S-Bahn das Smartphone. Reisende stoppten den flüchtenden Dieb und hielten ihn bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte fest. Kurz nach Mitternacht stieg die 23-Jährige am Bahnhof Warschauer Straße in eine S-Bahn der Linie 7 Richtung Ahrensfelde, als der 18-Jährige ihr kurz vor dem Schließen der Türen ...

