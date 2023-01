Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen stoppen Handydieb

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots)

In der Nacht zu Dienstag entriss ein 18-Jähriger am S-Bahnhof Warschauer Straße einer Frau kurz vor der Abfahrt einer S-Bahn das Smartphone. Reisende stoppten den flüchtenden Dieb und hielten ihn bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte fest.

Kurz nach Mitternacht stieg die 23-Jährige am Bahnhof Warschauer Straße in eine S-Bahn der Linie 7 Richtung Ahrensfelde, als der 18-Jährige ihr kurz vor dem Schließen der Türen plötzlich das Smartphone aus der Hand riss. Die 23-Jährige lief dem Heranwachsenden, der in Richtung Bahnhofshalle flüchtete, sofort hinterher. Dabei rief sie lautstark um Hilfe. Mehrere Reisende bemerkten den Vorfall und stoppten den Dieb kurz vor dem Treppenaufgang. Da der 18-Jährige mehrfach versuchte, sich loszureißen, fixierten die Helfer ihn bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten am Boden. Die 23-jährige Berlinerin erhielt ihr Smartphone noch vor Ort von den Beamten zurück.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Diebstahls gegen den polizeibekannten moldauischen Staatsangehörigen ein. Der alkoholisierte 18-Jährige (1,40 Promille Atemalkoholwert hielt sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell