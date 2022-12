Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an vier PKW in der "Gertrudenstraße"

Am Samstagmorgen beschädigten Unbekannte zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr vier PKW unterschiedlicher Marken (2x VW, 1x Audi, 1x Peugeot), welche am Fahrbahnrand in der "Gertrudenstraße" parkten. An allen Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Osnabrücker Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

