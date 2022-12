Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Friseursalon an der "Liebigstraße"

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (18:00 Uhr) bis Samstagmorgen (09:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Friseursalon an der "Liebigstraße" unweit zur "Hackländerstraße". Die Diebe entwendeten Bargeld und andere Gegenstände und machten sich anschließend wieder aus dem Staub. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell