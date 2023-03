Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen, Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Fichtenberg: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 6:34 Uhr öffneten Unbekannte einen in der Tälestraße aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam. Aus dem Inneren des Autoamten entnahmen sie den Großteil der Tabakwaren, sowie das enthaltene Bargeld.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise auf die Langfinger unter Telefon 07971 9509-0.

Wolpertshausen: Unfallflucht

Gegen 20:25 Uhr am Donnerstagabend wollte der Fahrer eines 3,5-Tonners rückwärts auf die Süßwiesenstraße fahren. Dabei stieß das Fahrzeug mit einem Betonpfeiler zusammen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß aus dem Fundament gerissen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten: Unfallflucht

Zwischen 19:00 Uhr am Donnerstag und 6:4 Uhr am Freitag befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Wiesenstraße. Am Ende einer Linkskurve kam der unbekannte Fahrzeuglenker offenbar zu weit nach rechts und streifte hierbei an zwei hintereinander am Fahrbahnrand geparkten PKW entlang. Dabei entstand an einem Fahrzeug der Marke Opel ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. An einem Daimler entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung Ruppertswasen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell