POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde geschädigt? - Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift - Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Als ein 33-jähriger Mitsubishi-Lenker am Donnerstag gegen 19:30 Uhr von der Bismarckstraße nach links in die Kolpingstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Mazda einer 44-Jährigen und kollidierte mit deren Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift

Ein 20-jähriger Lenker eines VW befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die B29 zwischen dem Verteiler Iggingen und Schwäbisch Gmünd. Auf der Strecke kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW Mercedes-Benz Actros. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Wer wurde geschädigt?

Am Donnerstagmittag gegen 12:10 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass ein Mazda mit Ludwigsburger Kennzeichen im Bereich der Buchauffahrt unterwegs sei, dessen Fahrerin sehr unsicher fahren würde. Das Fahrzeug fuhr rechts gegen den Randstein und kam auch immer wieder über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn. Zudem wurde mitgeteilt, dass ein entgegenkommender Fahrer mit einem roten Kleinwagen nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Bei der Kontrolle des Mazda durch eine Polizeistreife konnte ein frischer Unfallschaden am vorderen linken Kotflügle festgestellt werden. Wo dieser Schaden entstand, konnte die 78-jährige Fahrerin des Mazda nicht beantworten. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd sucht nun Verkehrsteilnehmer die durch den Mazda gefährdet oder geschädigt wurden, insbesondere den Fahrer des roten Kleinwagens. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171/3580 beim Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell