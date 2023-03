Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten beleidigt - Unfälle - Widerstand nach Verkehrskontrolle

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Polizisten beleidigt

Beamte des Polizeireviers Waiblingen befanden sich am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr zur Aufnahme einer Anzeige in einer Gemeinschaftsunterkunft im Heuweg. Hierbei wurden die Polizisten von einer 51 Jahre alten Frau und einem 56-jährigen Mann beleidigt. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Blumenstraße einen geparkten Audi A4 und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen 07 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Ernst-Heinkel-Straße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Sulzbach an der Murr: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr wurde ein 62-jähriger Autofahrer durch die Polizei in der Märchenstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er alkoholtypische Ausfallerscheinungen aufwies und es aus dem Fahrzeug nach Alkohol roch. Der Mann sollte zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Kontrolle zeigte er sich zunehmend aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er musste durch die Beamten zu Boden gebracht werden. Da er weiterhin Widerstand leistete, wurden dem 62-Jährigen in der Folge Handschließen angelegt. Er hatte mehrere Tierabwehrsprays und Messer in seinem Fahrzeug bei sich. Diese wurden sichergestellt. Bei dem 62-Jährigen wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss mit entsprechenden Strafverfahren rechnen. Da während des Widerstands verschiedene Verkehrsteilnehmer an der Kontrollstelle in der Märchenstraße vorbeifuhren, bittet das Polizeirevier Backnang darum, dass sich Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, unter der Telefonnummer 07191 9090 melden.

