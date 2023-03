Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Westhausen: Unfall nach Überholmanöver- Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Auf der B29 ereignete sich am Donnerstagfrüh zwischen der Abfahrt nach Lippach und der Abzweigung Röttingen ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der bislang unbekannte PKW-Lenker befuhr gegen 07:30 Uhr die B29 von Westhausen in Richtung Bopfingen. Vor der Einmündung zur Bopfinger Straße überholte er, trotz Überholverbot, einen vor ihm fahrenden LKW. Zeitgleich fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Mazda noch vor dem LKW von der Bopfinger Straße auf die B29 in Richtung Röttinger Höhe auf. Als der unbekannte PKW-Fahrer nach dem LKW wieder einscheren wollte, bemerkte er den davor fahrenden Mazda. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts und überholte den Mazda auf der rechten Seite. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch an dem Mazda ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich vermutlich um einen hellen VW Polo oder ein ähnliches Modell gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 07362/96020 beim Polizeiposten Bopfingen zu melden.

