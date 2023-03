Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Unfälle - Sachbeschädigung - Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Winterbach-Engelberg: Auto beschädigt

Am Mittwoch im kurzen Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr wurde ein im Rudolf-Steiner-Weg geparkter Mercedes mutwillig beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 17:50 Uhr einen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Dr.-Hockertz-Straße geparkt war und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Nach Unfall geflüchtet

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Dienstag im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 16 Uhr ein in der Straße Marktplatz geparkter Alfa Romeo beschädigt. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Kirche

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden die Glaseinsätze an der Haupteingangstüre der Michaelskirche am Alten Postplatz eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Shishabar

Am Donnerstagnacht gegen 02:30 Uhr versuchte ein Dieb sich Zugang zu einer Shishabar in der Cannstatter Straße zu verschaffen. Dabei wurde er von einem Zeugen bemerkt und flüchtete. Bei dem Mann soll es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 175 cm großen Mann mit kräftigem Körperbau handeln. Er trug einen beigen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwochabend gegen 20 Uhr die Stuttgarter Straße und streifte dabei die offene Fahrzeugtüre eines dort haltenden Fords einer 39-jährigen Frau. Der Verkehrsteilnehmer fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell