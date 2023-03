Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall, des Polizeipräsidiums Aalen und des Polizeipräsidiums Brandenburg zu Entführung in Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann im Hagenbacher Ring von zwei Männern aufgesucht. Nach einem Gespräch zwischen den drei Personen, gingen die beiden Besucher den 46-Jährigen körperlich an, zerrten ihn aus seiner Wohnung in einen Pkw und fuhren mit diesem davon. Die Polizei wurde über den Vorfall am Dienstagabend informiert und nahm in der Folge die Ermittlungen auf. Diese ergaben, dass die beiden Männer mit ihrem Opfer nach Brandenburg gefahren waren. Die Polizei Aalen führte in Kooperation mit der Polizei Brandenburg am heutigen Tag weitere polizeiliche Maßnahmen in der Sache durch. Dabei konnten vier Personen in bzw. an einem Haus in Schönwalde-Glien (Landkreis Havelland) durch Spezialeinsätzkräfte der Polizei Brandenburg festgenommen werden. Am morgigen Tage werden zumindest drei der Personen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Die direkte Tatbeteiligung wird hinsichtlich der vierten Personen derzeit noch überprüft. Der gesuchte Geschädigte wurde verletzt angetroffen und in ärztliche Behandlung übergeben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

