POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Ein Unfall mit drei leicht Verletzten ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10:15 Uhr auf der B29 zwischen Bopfingen und Lauchheim, auf Höhe der Abzweigung nach Röttingen. Ein 79-jähriger Lenker eines Toyota befuhr die K3200 von Röttingen herkommend. An der Abzweigung zur B29 wollte er nach links in Richtung Bopfingen abbiegen. Hierbei übersah er einen Seat Alhambra, dessen 32-jährige Fahrerin auf der B29 von Bopfingen in Richtung Lauchheim fuhr und prallte mit deren Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher sowie die Seat-Lenkerin und ein einjähriges Kind im Fond des Seat wurden, wie eingangs erwähnt, bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Oberkochen: Rollerfahrer übersehen

Mit ihrem VW Golf befuhr eine 29-jährige Frau am Mittwochmorgen um 9:30 Uhr die Aalener Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Bürgermeister-Bosch-Straße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Rollerfahrer, der seinerseits von der Bürgermeister-Bosch-Straße nach links in die Aalener Straße einfahren wollte. Trotz dem Versuch noch auszuweichen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 73-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: PKW prallt in die Leitplanken

Ein 36-jähriger Lenker eines Ford befuhr am Mittwochmorgen gegen 6:35 Uhr die B19 in Fahrtrichtung Heidenheim. Zwischen dem Burgstallkreisel und der Anschlussstelle Unterkochen kam das Fahrzeug, wohl aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes des Fahrers, nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Leitplanken. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-Jährige aktuell aufgrund eines Fahrverbotes gar kein Fahrzeug führen dürfte.

