POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Junger Fahrer verunfallt Am Dienstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Passat die Kirchberger Straße in Richtung Kirchberg. Am Ortseingang nach einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen an die Straße grenzenden Gartenzaun. Der Fahrer konnte nach wenigen Metern ...

mehr