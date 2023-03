Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener Mann verletzt Polizistin & Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwaikheim: Betrunkener Mann verletzt Polizistin

Ein 23-jähriger Mann begab sich am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf das Areal einer Firma in der Max-Eyth-Straße und beleidigte dort grundlos einen Mitarbeiter der Firma und bedrohte diesen mit dem Tod. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte sich der 23-jährige polizeibekannte Mann in die gegenüberliegende Asylunterkunft zurückgezogen. Da der betrunkene Mann sich auch dort nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich massiv und verletzte eine Polizistin leicht. Zudem beleidigte er die Polizisten. Er wurde letztlich in die Gewahrsamszelle gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bahnhofstraße einen geparkten Ford und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

