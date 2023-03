POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall - Dieseldiebstahl - Stromkabel entwendet

Aalen (ots) - Crailsheim: Sachbeschädigung an Schnellrestaurant In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe eines Schnellrestaurants in der Worthingtonstraße vermutlich durch den Wurf eines Stuhles, welcher der Außenbewirtung an dem Restaurant dient. Dabei ging die Scheibe kaputt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die ...

