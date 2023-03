Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Diebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Schnellrestaurant

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe eines Schnellrestaurants in der Worthingtonstraße vermutlich durch den Wurf eines Stuhles, welcher der Außenbewirtung an dem Restaurant dient. Dabei ging die Scheibe kaputt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 3:30 Uhr einen in der Haller Straße geparkten Ford Focus, indem er einen Stein gegen die Frontscheibe warf.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Steinewerfer unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Kompletträder und Bremsanlage entwendet - hoher Sachschaden

Zwischen Montag, 23:30 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr entwendeten Unbekannte an sechs auf dem Hof eines Autohauses in der Raiffeisenstraße abgestellten Fahrzeugen die Räder, sowie an einem Fahrzeug eine Bremsanlage. Dazu waren die Diebe offenbar mit zwei PKW aus Richtung eines Feldes an das Betriebsgelände herangefahren. Der Wert des Diebesgutes liegt bei knapp 60.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0791 400-0.

Sulzbach-Laufen: Humus entwendet

Vermutlich mit einem LKW bzw. mit einem größeren Fahrzeug entwendeten Unbekannte zwischen Freitag und Montag in der Nestelbergstraße gelagerte 10 Kubikmeter Humus.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise unter Telefon 07971 95090.

