Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein 66 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 9:20 Uhr die Gaildorfer Straße in Fornsbach von Murrhardt kommend in Richtung Gaildorf. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und streife zunächst den Ford Kuga eines entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrers. Anschließend kollidierte der VW mit einem ebenfalls entgegenkommenden Ford Transit eines 50-Jährigen. Hierbei zog sich der VW-Fahrer, der nicht angegurtet war, tödliche Verletzungen zu. Die beiden Ford Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin im Kuga wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Murrhardt war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz, zudem waren drei Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Straße ist derzeit komplett gesperrt, die Unfallaufnahme vor Ort dauert noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell