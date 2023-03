Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kupferzell

Schwäbisch Hall: LKW-Unfall auf der A6

Aalen (ots)

Gegen 15:45 Uhr ereignete sich am Dienstagmittag ein LKW-Unfall auf der Bundesautobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall. Ein 58-jähriger Lenker eines 12-Tonner IVECO Lkw fuhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug Volvo auf. Hierbei wurde der 58-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Öhringen und Neuenstein aus seinem Führerhaus befreit werden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den beiden Lastkraftwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die A6 musste während der Unfallaufnahme in Richtung Nürnberg voll gesperrt werden. Um kurz vor 17 Uhr konnte zunächst der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Nach Bergung der verunfallten Fahrzeuge konnte die A6 gegen 18 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell