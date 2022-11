Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - 62-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitag, den 28.10.2022, befuhr ein Unbekannter mit einem E-Scooter gegen 19:00 Uhr den Gehweg an der Straße "In der Dodesheide" in Richtung stadtauswärts. In Nähe der Einmündung zur "Bertolt-Brecht-Straße" kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer 62-jährigen Fußgängerin, die ebenfalls in Richtung stadtauswärts lief. Die Osnabrückerin wurde dabei schwer verletzt. Nach dem Zusammenstoß kam es zum kurzen Austausch der beiden Unfallbeteiligten. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Die 62-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

