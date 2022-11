Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Täter gesucht nach Sachbeschädigung am Rathaus

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag (16:00 Uhr) bis Montagmorgen (05:50 Uhr) schlugen Unbekannte ein Glasfenster am Rathaus an der "Oeseder Straße" ein. Das tatbetroffene Fenster befindet sich auf der nördlichen Gebäudeseite, angrenzend zum Gehweg an der Straße "Am Rathaus". Wer Hinweise auf die Tat oder die Täter geben kann oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

