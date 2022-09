POL-PPRP: Räuberischer Erpressung - 26-Jähriger überfällt Bar

Ludwigshafen (ots) - Eine bislang unbekannte Person entfernte an einem in der Karlsbader Straße 49 in Ludwigshafen abgestellten türkisfarbigen Opel Corsa den Katalysator und entwendete ihn. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, dem 22.09.2022, 18:00 Uhr, und Samstag, dem 24.09.2022, 11 Uhr. Informationen zum Thema Diebstahl und zum Vorgehen im Schadensfall erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen ...

