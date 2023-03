Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung, Verfolgungsfahrt

Kirchberg an der Jagst: Junger Fahrer verunfallt

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Passat die Kirchberger Straße in Richtung Kirchberg. Am Ortseingang nach einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen an die Straße grenzenden Gartenzaun. Der Fahrer konnte nach wenigen Metern wieder auf die Straße lenke und sein Fahrzeug zum Stehen bringen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Geschwindigkeitsanlage beschmiert

Zwischen 18:00 Uhr und 23:35 Uhr am Dienstag beschmierten Unbekannte eine in der Goldbacher Straße aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessstation mit weißer Farbe.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Verkehrskontrolle wird zur Verfolgungsfahrt

Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr wollte eine Streife des Polizeireviers Crailsheim einen PW einer Verkehrskontrolle unterziehen, nachdem dieser in der Gaildorfer Straße aufgefallen war. Als dem Ford-Fahrer in der Goethestraße mittels Anhaltezeichen gedeutet wurde, dass er anhalten solle, beschleunigte dieser stattdessen sein Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Es entstand eine Verfolgungsfahrt zunächst durch Crailsheim bzw. auf der B290 entlang in Fahrtrichtung Stimpfach. In Appensee bog er in Richtung Honhardt an. Im Bereich des Forchenweg kam ihm eine weitere Streife entgegen. Hier kam es beinahe zum Frontalzusammenstoß mit dem Streifenwagen. Der Fahrer des Streifenwagens konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Der Ford-Fahrer setzte seine Flucht weiter in Richtung Crailsheim durch Westgartshausen fort. Die Flucht endete letztlich in einer Sackgasse in Goldbach. Hier verließ der 25-jährige Fahrer den Ford und versuchte weiter zu Fuß zu flüchten, während sein 23-jähriger Beifahrer im Fahrzeug sitzen blieb. Der Fahrer konnte wenige Meter später jedoch widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 25-Jährigen konnten geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Kurz vor 17:00 Uhr am Dienstag fuhr eine 39-jährige Smart-Fahrerin vom Herdweg in die L1060 nach links ein und übersah die von links kommende auf der L1060 fahrende 39-jährige BMW-Fahrerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 11:30 Uhr und 15:22 Uhr am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer, vermutlich eines weißen Fahrzeuges, einen im Konradweg geparkten Audi A3. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubterweise von der Örtlichkeit. An dem Audi entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

