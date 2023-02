Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Minister Pegel: Entlastungszug für Fußball-Fans zum Spiel Hansa-Hamburger SV eingerichtet

Schwerin (ots)

Zum Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den Ham-burger SV in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag, 5. Februar 2023, setzt die Deutsche Bahn (DB) AG am Spieltag für die Hansa-Fans neben den regulären Zügen in der An- und Abreise einen Entlastungszug ab Boizenburg und zurück ab Rostock ein.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel bedankt sich für die Bereitschaft Zusatzkapazitäten auf der viel befahrenen Strecke zu schaffen: "Wir wissen, dass zwischen den beiden Fangruppierungen durchaus mit Auseinandersetzungen zu rechnen ist. Wir wollen verhindern, dass beide Gruppen vor und nach dem Spiel direkt aufeinandertreffen. Mit den Entlastungszügen können wir eine störungsfreie An- und Abreise gewährleisten und eine Störung für andere Bahnreisende so gering wie möglich halten."

Für das Spiel werden vom Veranstalter bis zu 26.000 Zuschauer erwartet. Bereits am 24. Januar 2023 wurde das komplette Gästekarten-Kontingent von knapp 2.600 Tickets verkauft. "Somit könnten bis zu 1.800 Hamburger Fans beabsichtigen, mit Zügen zur Partie anzureisen. Darüber hinaus nutzen erfahrungsgemäß zu den Heimspielen des FC Hansa Rostock ebenfalls viele Hansa-Fans aus den westlichen Landkreisen die regulären Zugverbindungen nach Rostock. Daher kann es auf der Strecke von Hamburg nach Rostock zu erheblichen Kapazitätsproblemen kommen. Gleiches gilt für die Abfahrten von Rostock nach Hamburg", fügt Minister Pegel hinzu.

Der Entlastungszug in Richtung Rostock fährt ab Boizenburg um 8.16 Uhr und zurück ab Rostock um 17.39. "Das ist ein sehr gutes zusätzliches Angebot, denn der Zug hält an allen Haltepunkten und Bahnhöfen analog der im normalen Regelverkehr eingesetzten Zugverbindungen", so der Minister und ergänzt: "Damit alle Fans pünktlich den Anpfiff miterleben können, bitten wir gemeinsam mit der Bundespolizei, dass die bahnreisenden Hansa-Anhänger den zusätzlichen Zug nutzen. Ein allgemein gültiger Fahrschein reicht für die Fahrt aus." Die Kosten für das Zusatzangebot werden durch das Land getragen.

Vor allem für die HSV-Fans steht der regulär um 8.21 Uhr in Hamburg startende Regionalexpress 1 (Nummer 4307) nach Rostock zur Verfügung. Zurück fährt der reguläre RE 1 (Nummer 4314) um 17.08 Uhr vom Rostocker Haupt-bahnhof nach Hamburg.

Christian Pegel dankt neben den Bahn-Mitarbeitenden den Polizistinnen und Polizisten, die am Wochenende im Einsatz sind und allen Fahrgästen, die am Sonntag zwischen Hamburg und Rostock unterwegs sind: "Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, damit unsere Sicherheitsmaßnahmen erfolgreich sind, damit alle Teilnehmer der Partie - Spieler wie Publikum - einen fairen und friedlichen Spieltag erleben können."

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell