IM-MV: Christian Pegel führt zwei neue Leiter von Kriminalpolizeiinspektionen ins Amt ein

Innenminister Christan Pegel hat heute im Polizeizentrum Waldeck den Leitenden Kriminaldirektor Peter Balschmiter als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rostock und Kriminaloberrat Dirk Hoffmann als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin offiziell in ihr Amt eingeführt.

"Peter Balschmiter leitet schon seit dem 1. Dezember 2022 die Kriminalpolizeiinspektion in Rostock. So konnte er sich schon einen ersten Einblick in die Abläufe verschaffen", so Innenminister Christian Pegel. Der leitende Kriminaldirektor kann auf eine langjährige Karriere zurückblicken. Im Mai 2020 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Landespolizei. "Zuletzt war er über sechs Jahre lang Leiter des Fachbereichs Polizei an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow. Mit seinen Erfahrungen in diesem Bereich wird er die Kriminalpolizei zukunftsfähig aufstellen", sagt der Minister.

Auch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat seit dem 1. Januar mit Dirk Hoffmann einen neuen Leiter. Von 2019 bis 2021 leitete der 47-jährige Kriminaloberrat die Kriminalpolizeiinspektion Anklam. "In den vergangenen 16 Monaten konnte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung von seiner Expertise als Leiter des Projekt "Fortentwicklung der Kriminalpolizei" profitieren. Nun wird er genau diese für die gesamte Kriminalpolizei im Land aufbereiteten Optimierungsvorschläge in Schwerin in die Praxis umsetzen", so der Innenminister.

