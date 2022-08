Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Nachtrag zum Brand in Waldstück auf der Barbarahaldenstraße - Polizei sucht Zeugen (11.08.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Waldstück in der Verlängerung der Barbarahaldenstraße in Brand geraten (wir berichteten bereits). Das Polizeirevier Oberndorf bittet nun Zeugen, die in den späten Abendstunden im Bereich des betreffenden Waldstücks Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07423 8101-0, zu melden.

Ursprungsmeldung:

(Oberndorf am Neckar, Lkr. Rotttweil) Waldstück gerät in Brand (11.08.2022)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht auf Donnerstag ein Waldstück auf der Barbarahaldenstraße in Brand geraten. Kurz nach Mitternacht meldeten mehrere Personen weißen Rauch und Brandgeruch aus dem Bereich in der Verlängerung des dortigen Waldweges. Bei Eintreffen der Feuerwehr Oberndorf, die mit sechs Fahrzeugen und 37 Mann ausgerückt war, stand eine Fläche von rund 200 Quadratmeter Gestrüpp in Brand. Durch sofortige Löschmaßnahmen konnten die Wehrmänner ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Kurz darauf stellte die Feuerwehr jedoch einige hundert Meter entfernt eine weitere Brandstelle im Unterholz fest, die ebenfalls zeitnah gelöscht werden konnte. Um weitere Brandstellen auszuschließen setzte die Feuerwehr anschließend eine Wärmebilddrohne ein. Da auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen war, wurde das Waldstück mit einem Polizeihubschrauber überflogen, es konnten jedoch keine Personen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell