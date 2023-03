Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Geldbeutel entwendet - Gelber Sack brannte - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Oberkochen: Mindestens 5000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Gegen 00.15 Uhr am Mittwochmorgen befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Audi von der Aalener Straße kommend in Richtung Goethestraße, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam, zunächst gegen ein Verkehrszeichen prallte und anschließend gegen einen am Fahrbahnrand der Adalbert-Stifter-Straße geparkten Skoda fuhr. Der Unfallverursacher fuhr dann - Zeugenaussagen zufolge - rückwärts den kompletten Weg zurück und bog dann nach rechts in die Silcherstraße ein. Von Beamten des Aalener Polizeireviers konnte ein Stück des Fluchtweges festgestellt werden, da der Pkw Kühlwasser verlor. Die Spur verlor sich dann allerdings in der Silcherstraße, Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise auf den Fahrer bzw. den Pkw, bei dem es sich um einen (vermutlich) schwarzen Audi handeln soll, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein Anrufer meldete der Polizei am Dienstagabend gegen 23 Uhr einen Mann, der auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße saß und offenbar lautstark herumschrie. Dem deutlich betrunkenen Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er allerdings nicht nachkam. Der 47-Jährige zeigte sich den eingesetzten Beamten gegenüber zunehmend aggressiver und bewegte sich nur widerwillig in Richtung Wilhelm-Merz-Straße. Dort blieb er stehen und war nicht mehr dazu zu bewegen, weiterzugehen. Als er von einem Beamten am Arm gefasst wurde, ließ er sich auf den Boden fallen, wobei er sich eine leichte Verletzung zuzog, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurde. Während der Fahrt und auch während der medizinischen Maßnahme beleidigte er fortlaufend die Polizeibeamten und sprach ihnen gegenüber auch Bedrohungen aus, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Dienstagabend 17.45 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Opel Insigna, der in diesem Zeitraum auf einem Firmenparkplatz im Kapellenweg abgestellt war. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Gelber Sack brannte

Gegen 17.30 Uhr am Dienstag meldete eine Passantin der Polizei Brandgeruch in der Verlängerung eines Waldstückes im Bereich Brunnenhaldestraße. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberkochen stellten Rauch an einem Hang in dem Waldstück fest und fanden anschließend in einer Felswand einen brennenden gelben Sack. Beamte des Polizeipostens Oberkochen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen; sachdienliche Hinweise werden unter 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: Geldbeutel entwendet

Eine 89-Jährige erstattete am Dienstagmittag Anzeige bei der Polizei, nachdem ihr Geldbeutel entwendet worden war. Die Seniorin hatte gegen 13.30 Uhr an einer Bank in der Wilhelm-Zapf-Straße Geld abgehoben und hatte sich anschließen auf den Weg in Richtung Nördlicher Stadtgraben gemacht. Als sie dort ankam bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse, welche sie in ihrem Rollator verstaut hatte. Die 89-Jährige selbst schließt aus, dass sie den Geldbeutel verloren hat, so dass von einem Diebstahl ausgegangen wird. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bopfingen-Kerkingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Landesstraße 1060 / Itzlinger Straße missachtete ein 63-jähriger VW-Fahrer am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr die Vorfahrt eines 50 Jahre alten Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Neuler-Gaishardt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte brachen am Dienstagmorgen zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr einen Zigarettenautomaten auf, der in der Straße "Am Wäschen" aufgestellt ist. Die Diebe starteten zahlreiche untaugliche Aufbruchsversuche, ehe es ihnen gelang, den Automaten gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten erbeuteten Zigaretten und Bargeld im Wert von rund 1600 Euro. Der entstandene Sachschaden am Automaten beziffert sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Lorch: Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 13 Jahre alter Radfahrer am Dienstagabend bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Der Jugendliche befuhr gegen 20.15 Uhr die Straße "Zollplatz", wo er nach rechts abbog, um eine Abkürzung über einen Parkplatz zu nehmen. Dabei unterschätzte er, eigenen Angaben zufolge, seine Geschwindigkeit und fuhr gegen zwei dort abgestellte Fahrzeuge.

