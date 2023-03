Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Mittwochabend kurz nach 21:30 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter BMW-Fahrer die K2557 und wollte in die L2218, in Fahrtrichtung Cröffelbach, abbiegen. Dabei übersah er einen auf der L2218 entgegenkommenden Ford Galaxy einer 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Kurz nach 8:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Fiat-Fahrerin in der Straße Weilertor die Einfahrt zu einem Hotelparkplatz. Dabei kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem blauen Opel entgegen. Da dieser sich offenbar nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, musste die Fiat-Fahrerin ausweichen und kollidierte daraufhin mit einer Steinmauer. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro an ihrem PKW. Der unbekannte Fahrer des Opel setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise zu dem Opel-Fahrer unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf: Unfall

Gegen 11:20 Uhr am Mittwoch befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford Focus die B19 in Richtung Westheim. Kurz nach einer Brücke am Ausgang einer dortigen Kurve überholte ein 38-Jähriger mit seiner Harley-Davidson den Ford. Der Motorradfahrer scherte wieder vor dem PKW ein und hörte dann dessen Motor aufheulen und dessen Reifen quietschen. Offenbar hatte der PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und rutsche quer zur Straße auf den Motorradfahrer zu. Diesem gelang es noch auszuweichen, wobei er sich verletzte. Der PKW drehte sich und schleuderte mehrfach gegen eine Böschung, bevor er wieder auf der Straße zum Stehen kam. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Braunsbach: Frontalzusammenstoß

Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem VW von Arnsdorf hangabwärts in Richtung Braunsbach. Auf der Geraden vor der dortigen Haarnadelkurve kam er nach links in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 23-Jähriger in einem Daimlers entgegen, der die Kurve gerade verlassen hatte. Da der VW vollständig nach links kam, versuchte der Daimler-Fahrer noch nach links auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht mehr und die beiden Pkw kollidierten frontal miteinander. Dabei entstand an beiden Autos Totalschaden, welcher sich mit insgesamt 35.000 Euro beziffern lässt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell