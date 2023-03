Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Vereinsheim eingebrochen - Gleis musste gesperrt werden - Unfallfahrzeug aufgefunden - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen: Gleis musste gesperrt werden

Für kurze Zeit musste am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ein Gleis des Aalener Bahnhofes gesperrt werden, nachdem ein Zeuge einen Mann dort hatte liegen sehen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der 53-Jährige einen 22-Jährigen, der auf Ansprache nicht richtig reagiert hatte, bereits von den Gleisen gezogen. Den Beamten gegenüber gab der 22-Jährige später an, selbst nicht zu wissen, wie er auf das Gleis geraten ist. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Angehörigen gegeben.

Aalen: Unfallfahrzeug aufgefunden

Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Krematoriums im Stadionweg der schwarzen Audi vorgefunden, mit welchem am Mittwochmorgen in Oberkochen eine Unfallflucht begangen wurde. Die an dem Fahrzeug festgestellten Unfallspuren konnten eindeutig dem Unfall zugeordnet werden. Der Pkw, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, wurde für weitere polizeiliche Untersuchungen sichergestellt; die Ermittlungen bzgl. des Halters bzw. Fahrers zur Unfallzeit dauern an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 67-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw in die Katzenbachstraße einbog und hierbei einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi streifte. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt weiter; er konnte jedoch rasch ermittelt werden.

Neresheim-Kösingen: Technischer Defekt löste Feuerwehreinsatz aus

Mit insgesamt 16 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Neresheim, Dorfmerkingen und Kösingen am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in die Frickinger Straße aus, nachdem in einer Jugendhilfeeinrichtung die CO-Melder angeschlagen hatten. Zwei Mitarbeiter, die im Keller nachschauen wollten, bekamen wohl sofort Kopfschmerzen, weshalb sie die sieben im Haus befindlichen Jugendlichen ins Freie schickten und die Rettungskräfte informierten. Bei den folgenden Messungen wurde jedoch keine erhöhte Belastung festgestellt, so dass lediglich das gesamte Gebäude gut durchgelüftet wurde. Laut Aussagen der Feuerwehr wurde der Alarm durch einen technischen Defekt an der Heizung ausgelöst.

Aalen: Unfallflucht

Auf der Friedrichstraße streifte der bislang unbekannte Fahrer eines Motorrades am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr den Audi einer 43-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher, der einfach weiterfuhr, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfallverursacher gesucht

Am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Citroen die B 29 in Richtung Essingen. Beim Übergang in den einspurigen Bereich wechselte ein Fahrzeug die Spur, wobei dessen Fahrer den Citroen des 52-Jährigen offenbar übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der 52-Jährige nach rechts ausweichen, wobei er gegen die Leitplanken fuhr. Zu einem Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug kam es nicht; dieses fuhr ohne anzuhalten davon. Am Fahrzeug des 52-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.500 Euro; der Schaden an den Leitplanken wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Ellwangen: 2500 Euro Schaden

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den der Fahrer eines Lkw am Mittwochnachmittag verursachte. Gegen 16.30 Uhr hielt er sein Fahrzeug an einer Einmündung auf der Haller Straße an. Als er erkannte, dass er auf dem Radweg stand, setzte er den Lkw ein Stück zurück, wobei er den BMW einer 51-Jährigen beschädigte.

Wört: In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen Freitag 10.03. und Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Jammermühle". Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und hebelten im Außenbereich zwei weitere Holztüren auf, hinter denen sich ein Getränkelager und ein Werkzeugraum befinden. Wertgegenstände fanden die Einbrecher keine vor, weshalb sie das Vereinsheim unverrichteter Dinge wieder verließen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Vorfahrt missachtet - 7000 Euro Schaden

An der Einmündung Hauptstraße/Steinäckerstraße missachtete ein 52-jähriger Toyota-Fahrer am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr die Vorfahrt eines 43 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Ellenberg: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Während einer Dienstfahrt kam einer Streifenwagenbesatzung des Ellwanger Polizeireviers am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 1220 zwischen den Abzweigungen Schweizerhof und Haselbach ein Ford entgegen, welcher in einer Rechtskurve soweit auf die Gegenfahrspur geriet, dass der Fahrer des Streifenwagens nur durch das starke Abbremsen seines Fahrzeuges und das Ausweichen in den Grünstreifen einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Die Polizeibeamten wendeten daraufhin und fuhren dem Ford hinterher, dessen Fahrerin die Anhaltesignale erst nach über 3 km wahrnahm. Während dieser Fahrstrecke fuhr der Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn und war sogar einmal komplett auf der Gegenfahrspur. Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich die 78 Jahre alte Autofahrerin uneinsichtig; ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Ford beschädigte eine 38-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr einen Mitsubishi, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 2500 Euro Schaden

Eine 36-Jährige verursachte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als sie beim Ausparken ihres Skoda einen am Bahnhofsplatz abgestellten Hyundai beschädigte. Die 36-Jährige wollte sich anschließend von der Unfallstelle entfernen; jedoch bemerkte sie nicht, dass Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd zufällig vor Ort waren und dies verhindern konnten.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagnachmittag 17 Uhr beschädigte ein 77-Jähriger mit seinem Opel einen in der Tiefgarage Stadtgarten abgestellten VW, wobei ein Sachschaden von rund 2200 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr davon, konnte jedoch anhand der Überwachungskamera rasch ermittelt werden.

