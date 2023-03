Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrer schwer verletzt 47-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Ochtrup (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer am Sonntag (19.03.23) schwer verletzt worden. Der 47-Jährige aus Heek (Kreis Borken) war gegen 13.25 Uhr auf der Straße Weiner (L582) in Richtung Metelen unterwegs. Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in Höhe der Anschrift Weiner 118 mit seinem Motorrad zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Ersten Erkenntnissen zufolge lenkte er gegen, stürzte daraufhin und rutschte mit seinem Motorrad in den linken Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

