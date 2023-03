Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand eines Müllcontainers

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (16.03.) meldeten Zeugen gegen 22.25 Uhr bei der Feuerwehr Ibbenbüren den Brand eines Müllcontainers an der Schulstraße 31, auf dem dortigen Schulhof der Anne Frank Realschule. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Der Papiermüllcontainer brannte vollständig herunter, es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges festgestellt haben, oder die Angaben zu dem Brand machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

