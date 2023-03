Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Sonntag (12.03.) kam es gegen 05.20 Uhr auf der Grimmstraße in Höhe der Hausnummer 59 zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Grevenerin befuhr mit ihrem schwarzen Mercedes die Grimmstraße aus Richtung Emsdettener Straße kommend. Da ihr an dem dortigen Zebrastreifen auf ihrem Fahrstreifen ein Radfahrer entgegen kam, musste sie auf die linke Fahrbahnseite ausweichen, auf der ihr ein anderer Radfahrer entgegenkam. Dieser fuhr in Schlangenlinien mitten auf der Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrzeugführerin nach rechts aus und kollidierte hier mit einem Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel. Der Mercedes wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt nach erster Einschätzung etwa 1000 Euro. Beide Radfahrer entfernten sich unerlaubt über die Grimmstraße in Fahrtrichtung Emsdettener Landstraße von der Unfallstelle. Die Radfahrer können wie folgt beschrieben werden: Der erste Radfahrer war etwa 16 bis 20 Jahre alt, trug eine helle Hose und eine schwarze Kapuzenjacke. Der zweite Radfahrer war ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt und trug eine dunkele Hose und eine schwarze North-Face-Kapuzenjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu den beteiligten Fahrradfahrern geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.

