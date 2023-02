Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW kollidiert mit Brückengeländer

Trier-Quint (ots)

Am Mittwoch, dem 01.02.2023, gegen 02:30 Uhr, befuhr der PKW Ford Fiesta die Koblenzer Straße in Trier-Quint in Richtung Trier-Ehrang. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der o.g. PKW in einer Linkskurve gegen den hohen Bordstein rechts neben der Fahrbahn. In Folge wurde der PKW quer über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Geländer der Brücke, die über die Gleise der Bahnstrecke, Höhe des Bahnhofs Trier-Quint, führt. Dabei wurde das Brückengeländer beschädigt, hielt der Kollision jedoch stand. Verletzt wurde niemand. An dem PKW entstand ebenfalls Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

