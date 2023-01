Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Niendorf/Ostsee

Radfahrer mit 2,27 Promille vor Auto gefahren

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (04.01.2023) kam es in der Strandstraße in Niendorf an der Ostsee zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer war alkoholisiert vor das Auto gefahren und davon erfasst worden. Er verletzte sich dabei leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus.

Gegen 19:10 Uhr befuhr eine 48-jährige Scharbeutzerin mit ihrem PKW Mitsubishi die Strandstraße in Niendorf/Ostsee in Richtung Timmendorfer Strand. Auf Höhe der Hausnummer 67 stieß sie mit einem plötzlich vor ihr auftauchenden Radfahrer zusammen. Der 41-jährige Mann, der in der Gemeinde lebt, landete auf der Motorhaube des Autos und wurde leicht verletzt. Am Fahrrad, als auch am PKW entstand Sachschaden in Höhe von knapp über 1.000,00 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Radfahrer von einem rechtsliegenden Grundstück auf die Straße und unmittelbar vor das Fahrzeug der 48-Jährigen gefahren. Trotz Notbremsung konnte sie den Zusammenstoß nicht verhindern. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von 2,27 Promille.

Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe in den Räumen der Polizeistation Timmendorfer Strand zur Folge. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige in die Obhut seines Mitbewohners gegeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke in einem Strafverfahren verantworten.

