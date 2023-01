POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Palzem- Helfant

Birkenfeld (ots) - Am 30.01.2023, gegen 05:50 Uhr ereigneten sich in einer Seitenstraße in der Ortslage Brücken drei aufeinanderfolgende, jedoch voneinander unabhängige Verkehrsunfälle auf Grund von Glatteis. Alle Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782 9910 ...

