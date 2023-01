Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schüler bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Trier - Ehrang (ots)

Am Dienstag, dem 31.01.2023, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich in der Ehranger Straße in Trier in der Nähe der dortigen Apotheke eine Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Schüler. Der 15-jährige Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Ehranger Straße und wurde von der Fahrertür eines geparkten PKW durch einen aussteigenden Verkehrsteilnehmer erfasst. Im Anschluss fuhr der Fahrer des Pkw, einem dunklen Kleinwagen, davon, ohne sich um eventuelle Unfallfolgen zu kümmern. Der Schüler kam glücklicherweise nicht zu Fall, wurde allerdings leicht im Rippenbereich verletzt. Er konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme wieder die Schule aufsuchen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell