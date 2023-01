Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sichergestellte Führerscheine, Randalierer und zwei verletzte Polizeibeamte - Die Wochenendbilanz Ihrer Polizeiinspektion Trier

Die Einsatzbelastung für die PI Trier hielt sich am vergangenen Wochenende zwischen dem 27.01. und dem 29.01.2023 wie an den vergangenen Wochenenden auf einem konstanten Niveau von ca. 150 polizeilich wahrgenommenen Einsätzen. Während zuletzt der Verkehrssektor aufgrund der Wetterlage einen Tätigkeitsschwerpunkt dargestellt hatte, waren es aktuell vermehrt Randalierer und berauschte Personen, die die Beamten beschäftigten.

Während einer Fußstreife fiel zwei Beamten am vergangenen Freitag gegen 14.15 Uhr in der Simeonstraße ein Mann auf, der sich im Außenbereich eines Cafés niedergelassen hatte und dort offenbar ungeniert einen Joint rauchte. Seine zunächst lockere Grundstimmung änderte sich schlagartig, als er kontrolliert wurde und sich der Verdacht auf illegalen Betäubungsmittelbesitz bestätigte. Gegen den Mann, der eigenen Angaben nach an einer psychischen Krankheit leidet, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er der Örtlichkeit verwiesen. Der Einsatz hatte in der belebten Fußgängerzone für Aufsehen gesorgt und die Blicke zahlreicher Passanten auf sich gezogen.

Ebenfalls mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehend, hatte ein 39jähriger Mann am Samstag gegen 20.15 Uhr in der Neustraße einen Einsatz ausgelöst. Hier hatte ein Passant beobachtet, dass der Mann wahllos gegen Gegenstände trat und lautstark randalierte. Die aus dem Raum Saarbrücken stammende Person wurde letztlich in der Kaiserstraße angetroffen, wobei sich herausstellte, dass sie unter starker Orientierungslosigkeit litt und in diesem Zustand nicht mehr sich selbst überlassen werden konnte. Nach ärztlicher Abklärung erfolgte eine Ingewahrsamnahme zum eigenen Schutz.

Nur wenig später, gegen 21.10 Uhr eskalierte der Besuch zweier Bekannter in der Wohnung eines 27jährigen Mannes im Stadtteil Weismark/Feyen. Hier war der Gastgeber von dem einen Besucher geschlagen worden, woraufhin dieser die Polizei alarmierte. Beim Betreten der Wohnung wurden die Beamten direkt sehr aggressiv von den beiden "Gästen" bedroht, sodass im Resultat gegen die eine Person der sogenannte Taser eingesetzt werden musste und der zweite Mann nur unter großer Kraftanstrengung unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt. Gegen die beiden Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, war ein 23jähriger Gast eines Club-Betriebes in der Gerty-Spies-Straße vom Personal verwiesen worden, da er weibliche Gäste bedrängt hatte. Selbst vor der Tür ließ er nicht ab, negativ aufzufallen, indem er weiterhin Gäste anpöbelte, sodass die Polizei gerufen werden musste. Beim Eintreffen der Streife versuchte er zunächst zu flüchten konnte aber schnell in einem angrenzenden Hinterhof gestellt werden. Hier führten deeskalierende Maßnahmen zur Beruhigung der Person nicht zum gewünschten Erfolg, was eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von Straftaten zur Folge hatte.

Im Rahmen von nächtlicher Präsenz und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet wurden bei mehreren Fahrzeugführern Beeinträchtigungen festgestellt, die das Ende der jeweiligen Fahrt zur Folge hatten. Die Alkoholwerte zweier Pkw-Fahrer lagen dabei über der Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille. Die Entnahme von Blutproben und die Sicherstellung der Führerscheine mit dem Ziel der Einziehung ist in solchen Fällen obligatorisch. Für zwei weitere Fahrer hatte die Kontrolle ebenfalls weitergehende Folgen, denn bei ihnen bestand der Verdacht auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Auch hier wurden Blutproben entnommen und die Fälle der Bußgeld- und Führerscheinstelle übergeben.

