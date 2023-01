POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Trier (ots) - Am Sonntag, 29. Januar 2023 wurden neben einem Altkleidercontainer nahe des Sportplatzes in Konz-Niedermennig 14 Schlangen aufgefunden. Diese wurden dort in Kisten und Tüten schätzungsweise am Abend des 28.01.2023 ausgesetzt. Aufgrund der Temperaturen im Minusbereich sind alle 14 Schlangen erfroren. Durch wen die Schlangen ausgesetzt wurden, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet ...

mehr