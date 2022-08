Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wetter (ots)

Am Freitag, 19.08.2022, gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 83-jährige Wetteranerin mit ihrem PKW die Osterfeldstraße in FR Witten. In Höhe eines im Bereich Hausnr. 29 befindlichen Fußgängerüberweges bemerkt sie nicht einen von links die Straße querenden 24-jährigen Fußgänger und erfasst diesen frontal. Der 24-jährige Wetteraner erlitt bei dem Zusammenprall ein Platzwunde am Hinterkopf und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

